E Permis gouf dann och nach wéinst deem Accident agezunn, nodeem eng alkoholiséiert Persoun opgefall war, déi d'Rettungsgaass ignoréiert hat.

E Chauffer war an der Nuecht kuerz viru Mëtternuecht a Richtung Helleng op der A13 ënnerwee. Kuerz hannert der Sortie Diddeleng huet hien d'Kontroll iwwer säin Auto verluer, huet sech e puer Mol ëm déi eegen Achs gedréint a krut d'Leitplanken op der lénker Säit ze paken. De Mann ass aus sengem Gefier geklommen an huet sech riets hannert de Leitplanken a Sécherheet bruecht. E puer Automobiliste sinn doropshin op der Pannespuer stoe bliwwen, fir ze hëllefen.

Ee weideren Automobilist wollt op dëser Plaz op d'Iwwerhuelspuer fueren, fir den Autoen op der Pannespuer auszewäichen, hat awer iwwersinn, datt hei de accidentéierten Auto stoung. Et koum zu enger Kollisioun. D'Rettungsekippe waren op der Plaz. Eng Persoun gouf an d'Spidol bruecht, well si uginn hat, wéi ze hunn.

Da mellt d'Police nach zwee Permisen, déi agezu goufen. Ee Fall hat mam virdrun erwäänten Accident ze dinn, well hei e Chauffer opgefall war, deen d'Rettungsgas blockéiert hat. De Mann hat däitlech ze vill gedronk. Dann e puer Kilometer weider op der A13 a Richtung Péiteng bei Éilereng war schonn um Samschdeg am fréien Owend e Mann opgefall, deen am Zickzack gefuer war.