E puer Jugendlecher ware géint 18 Auer op engem Spadséierwee am Péitruss-Dall, no beim Stadzentrum, unenee geroden. D'Police freet no eventuellen Zeien.

Virun der Kläpperei koum et schonn op der Place d'Armes zu enger verbaler Ausernanersetzung tëscht de Betraffenen. An enger éischter Phas konnt de méi klenge Grupp virum méi grousse Grupp Jugendleche flüchten.

Eng Persoun huet musse wéinst Blessuren am Gesiicht am Spidol behandelt ginn.

All d'Informatiounen zu deem Tëschefall si w.e.g. fir d'Police vu Capellen/Stengefort, via Telefon um 244301000 oder via E-Mail: police.capellensteinfort@police.etat.lu