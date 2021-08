D'Wiss gouf staark beschiedegt, d'Police freet no méiglechen Informatiounen an Zeien.

Tëscht e Samschdeg an e Sonndeg koum et um CR322 tëscht Wuelessen a Weiler zu enger Fahrerflucht. Dobäi huet de Chauffeur e Blummefeld vun enger Längt vun 120 Meter komplett zerstéiert. Bei der Wiss handelt et sech ëm eng mat Tulpe beplanzte Wiss, déi beim Virfall staark beschiedegt gouf. Méiglech Zeie solle sech bei der Police Ourdall um 244 83 1000 mellen oder iwwer Mail: police.ourdall@police.etat.lu

E Freideg um 15.30 Auer gouf eng Persoun beim Klauen op enger Tankstell am Pommerlach erwëscht. Den Täter huet sech kuerz drop duerch d'Bescht gemaach, konnt awer kuerz Zäit drop vun 2 Persounen, déi him nogelaf sinn, gestallt an der Police iwwerreecht ginn. Et huet sech erausgestallt, dass den Täter scho wéinst enger Rei anerer Déifställ negativ opgefall war. De Mann koum virun den Untersuchungsriichter, deen e Mandat d'Arrêt decidéiert huet.