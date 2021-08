Dëst Joerhonnert-Héichwaasser huet Konsequenzen op Mënsch an Natur. Betraff ass an éischter Linn och de Fëschbestand.

Fëschbestand/Reportage Chris Meisch

Vill Fësch hunn de Wee net méi zréck an d'Waasser fonnt. Eng 5.000 kleng Fësch hunn d'Membere vun der Sportfëscherfederatioun gerett kritt. Dat wär awer nëmmen eng Drëps op de gliddege Steen.

Bei Héichwaasser sinn ëmmer d'Brutfësch als éischt concernéiert. Si siche Schutz a kënne sech net an der Stréimung halen. Haaptsächlech wäre Minne betraff.

Och an der Gemeng Rouspert/Mompech huet d'Héichwaasser schlëmm Schied hannerlooss. Sou ass zum Beispill e Maisfeld futti. En Ëmdenken ass néideg. Och fënnt een hei nach ëmmer doudeg Deieren, déi Woche virdrun nach an der Sauer gelieft hunn. An de Geroch vu Mazout hänkt an der Loft. Eng Analys vun de Fësch ass onëmgänglech.

Der Sportfëscherfederatioun no kéint een dovunner ausgoen, dass iwwer d'Hallschent vun de Fësch an der Sauer elo fort wär, et wier een iwwerzeegt, dass Millioune Fësch gestuerwe wieren.