Opreegung an oppe Froen bleiwen, nodeem e Samschdeg ee Mann bei engem Policeasaz zu Ettelbréck ugeschoss gouf an duerno u sengen Blessure verscheet ass.

Ze kläre bléift, ënner wéi engen Ëmstänn de Polizist geschoss huet. Wéi gi Poliziste fir esou Asätz forméiert a wéi reagéiert een an sou enger Extremsituatioun?

Nach eng Kéier d'Faiten: E Mann menacéiert zu Housen en anere mat engem Messer a klaut säin Auto. D'Police hëlt d'Poursuite op bis an den Zentrum vun Ettelbréck. Do kann den Täter gestoppt ginn. Dëse geet awer mam Messer och op d'Poliziste lass, et fält e Schoss. De Mann stierft nach de selwechten Dag an der Klinik.

Eng schwéier Situatioun fir de Polizist, dee vu senger Schosswaff gebrauch gemaach huet. Ma wéi esou dacks béi sou Fäll, stellt sech d'Fro, ob et eng Alternativ ginn hätt. De Präsident vun der Policegewerkschaft Pacal Riquier ënnersträicht, dass vill Leit esou eng Situatioun géingen ënnerschätzen.

"Beim Asaz vun engem Messer muss ee wëssen, dass, wann een op een trëfft, deen den Ëmgang domat geléiert huet, ee ka schwéier blesséiert ginn", seet de Pascal Riquier. An deem Fall géing een net nëmmen schwéier blesséiert ginn, mä dat kéint och déidlech Suitten hunn.

Ma wat ginn et fir e Polizist fir Moyenen, ausser der Schosswaff? En Taser ass zum Beispill fir Leit ze immobiliséieren? Och dëse schéngt awer net déi ideal Léisung, wann een dem Pascal Riquier nolauschtert. Schliisslech misst ee wëssen, vu wat fir enger Distanz ee schéisst. Wann een dann net géing richteg treffen, oder dolaanscht schéissen, géing een och net funktionéieren. Wann dat an deem Ament geschitt, wou ee mat engem Messer op een duerkënnt, da kann dat geféierlech ginn. Nieft der Schosswaff, dem Pefferspray an dem Stick, hätt de Polizist da mam Taser nach eng Waff méi bei sech.

Och de grénge Policeminister Henri Kox ass net waarm fir den Asaz vun Taser: "Ech sinn ëmmer éischter ob dem Volet vun der Präventioun", seet hien. D'Poliziste wieren a sech geschoult doranner, fir ze deseskaléieren. Deseskalatioun géing heeschen, den Täter, och wann dësen aggressiv ass, ze immobiliséieren. De Minister huet am Dezember zejoert eng Etüd an Optrag ginn, fir den Usage de la force bei der Police ze analyséieren. Wann Upassungen hei misste gemaach ginn, géing dat geschéien.

Den Asaz vu Body-Kamerae wier een amgaangen ze kucken, sou de Minister. De Pascal Riquier géing esou Kamerae begréissen, ëmmerhi géing d'Police souwisou bei all Asaz vun de Leit gefilmt ginn. Esou Biller vun de Leit gi spéider reegelméisseg och als Beweismëttel ausgewäert. Och dëst d'Kéier huet d'Generalinspektioun vun der Police en Opruff gemaach, d'Videomaterial vum Asaz e Samschdeg zu Ettelbréck u si weiderzeleeden.