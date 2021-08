GouvAlert ass déi App, déi zu Lëtzebuerg soll d’Populatioun warnen, wa vital Interessie vun der ganzer oder engem Deel vun der Bevëlkerung a Gefor sinn.

Spéitstens zanter der Nuecht ob de 15. Juli ass awer kloer, dass bei der Effikassitéit nach ganz vill Raum no uewen ass. Wou d’App bei den Notzer Alarm geschloen huet, war et nämlech bal iwwerall schonns ze spéit.

GouvAlert-App - Reportage Diana Hoffmann

7 bis 8 Stonnen nodeems d’Phase d’Alerte bei Meteolux ausgeruff gi war, huet d’App eréischt en Liewenszeeche vu sech ginn. E Moment wou vill Kellere scho voll Waasser stoungen, an d’Gefor fir d’Leit imminent war. Eng Partie vun de GovAlert-Notzer kruten awer iwwerhaapt kee Message.

De CGDIS-Generaldirekter Paul Schroeder sot op der Pressekonferenz den Dag no den desastréisen Iwwerschwemmungen, et géing esou ausgesinn, wéi wann am "Eifer des Gefechts" di Warnungen iwwert de GouvAlert eréischt méi spéit komm wier. Elo misst gekuckt ginn, u wat dat houng. D'Informatioune wären awer an deem Moment och schonn iwwer aner Kanäl erausgaangen.



Um Dënschdeg de Moien huet de Vizepremier Dan Kersch, deen d'App als Inneminister am Oktober 2018 virgestallt huet, dann nach eng aner Ursaach genannt. Et hätt en technesche Problem ginn an anscheinend wiere Lizenzen net bezuelt gewiescht. Esou hätt hien dat erkläert kritt.

Zanter der Aféierung vun der App si 7 Warnunge wéinst Bränn erausgaangen, wat ënner lokalen Incidenten ze klasséieren ass. 2 Mol gouf et Enverguren op nationalem Niveau. Eng Stuermwarnung zejoert, an eben déi rezent a verspéit Héichwaasserwarung Mëtt Juli.



Mat der App kéint di ganz Populatioun zu Lëtzebuerg erreecht ginn, mee bis elo hunn eréischt 23.000 Leit se op hirem Smartphone. Dofir ass een am Gaangen se ze reforméieren, seet d’LSAP-Inneministesch Taina Bofferding. Elo gëtt probéiert, dofir ze suergen, dass méi Leit déi App op hirem Handy installéieren. Well nëmme wa méi Leit se notzen, kënnen d'Messagë vun der Regierung och verbreet ginn.

Nieft der App sinn awer och weiderhin Internetsitten, sozial Medien an traditionelle Medie wichteg Piliere fir d’Leit z'informéieren. Stand haut kënnen nämlech just den Haut-Commissariat à la Protection nationalen an de CGDIS eng Alerte iwwert d’App verschécken. Ma an Zukunft sollen och aner Acteuren, wéi Meteolux, d'Police oder d'Waasserwirtschaftsamt Zougrëff kréien, fir hier Alerten erauszeschécken.



Un engem sougenannte Cell-Broadcast-System gëtt geschafft, wéi et vum Inneministère heescht. Mat dësem ass et da méiglech, all Handysbenotzer an engem gewësse Gebitt z'erreechen, an dat och ouni App.

E System, iwwert deen de fréiere LSAP-Inneminister Dan Kersch scho bei der Aféierung vun der App virun 3 Joer geschwat huet. Deemools huet et geheescht, esou e System géing en Place gesat ginn. Déi 3 Handysoperateuren zu Lëtzebuerg hätten e Kontrakt mat der Regierung ofgeschloss. Sou géing een automatesch alertéiert ginn, am Fall wou wierklech eng national Katastrophe wier.

Mat Gouv-Alert soll een awer ebe méi lokal kënne virgoen, sou deemools de Minister. Eenzel Stroossen kéinten definéiert ginn, wou d’Leit da Push- Noriichte kréien, wann se d’App op hirem Handy hunn.



D’Entwécklung vun der GouvAlert App huet 130.000 Euro hors TVA kascht, an erméiglecht den Notzer awer och, zum Beispill no engem Accident geolokaliséiert ze ginn. Dofir muss een dann iwwer d'App den 112 uruffen. Sou gesäit de Rettungsdéngscht dann direkt wou et en Noutfall gëtt.