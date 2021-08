Tëscht der Kockelscheier a Réiser si géint 20.20 Auer 2 Autoen net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf bei deem Accident blesséiert.

Am Asaz waren d'Stater Pompjeeën an 1 Ambulanz.

Kuerz no 23 Auer huet sech en Auto an engem Feld iwwerschloen, dat op der Streck Schlammestee Richtung Krautem. 2 Persoune goufe verwonnt. D'Pompjeeë vu Weiler zum Tuer an d'Ambulanz vu Beetebuerg waren op der Plaz.