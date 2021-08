Eng ganz Partie Leit géife sech och scho fir dës Offer interesséieren an och iwwer 150 Generalisten hunn Interessi gewisen.

Vun e Freiden un ginn déi éischt Leit an Doktesch-Praxisse geimpft. Dat seet den Dr. Guillaume Steichen Generalsekretär bei Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren der AMMD. D'Vaccinen hunn nach musse bestallt ginn a gi muer geliwwert.

Elleng am Gemeinschaftscabinet zu Esch-Uelzecht, deen dës Woch beim Pilotprojet deelgeholl huet, hu sech schonn iwwer 80 Leit gemellt. 150 Generaliste si bis elo interesséiert, fir och an hirer Praxis Leit kënnen ze impfen. D'nächst Woch wäert a weideren 80 Praxissen dëse Service ugebuede ginn. D'Patiente kënnen dann an Ofsprooch mat hirem Dokter de Vaccin auswielen, dee si wëllen.