Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 4 août 2021 sous la co-présidence du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch, et du ministre de l’Économie, Franz Fayot. Demandes de chômage partiel «cas de force majeure pour inondations» Suite aux fortes précipitations des 14 et 15 juillet 2021 qui avaient entraîné des inondations sur l’ensemble du pays, le Conseil de gouvernement, dans sa séance extraordinaire du 15 juillet 2021, avait décidé que les intempéries et leurs conséquences, sont à considérer comme catastrophe et calamité naturelles. Le Comité de conjoncture s’est réuni en séance extraordinaire afin de délibérer sur les demandes de chômage partiel pour cas de force majeure soumises par les entreprises sinistrées pour lesquelles l’activité professionnelle régulière n’est plus assurée. Au total, 149 entreprises ont déposé des demandes de chômage partiel pour cas de force majeure, dont 140 dossiers sont avisés favorablement par le Comité de conjoncture. 6 demandes sont avisées négativement étant donné que les conditions d’admission ne sont pas remplies. À noter que 3 demandes seront traitées via le régime du chômage partiel intempéries dont bénéficient les entreprises issues du secteur du bâtiment et de la construction en raison de l’inaccessibilité aux chantiers. Il est rappelé que les demandes de chômage partiel «cas de force majeure pour inondations» portant sur les mois d’août 2021 et de septembre 2021 peuvent être déposées par les entreprises sinistrées jusqu’au 20 août 2021 à travers la plateforme dédiée à cet effet sur Guichet.lu. Les demandes de chômage partiel classiques pour le mois de septembre sont à introduire endéans le délai légal imparti du 12 août 2021 à travers la plateforme dédiée à cet effet sur Guichet.lu. La prochaine réunion du comité de conjoncture aura lieu le 24 août 2021.