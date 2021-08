D'lescht Woch gouf et hei am Land 439 nei positiv Covid-19-Fäll. Dat sinn 22% manner wéi d'Woch virdrun.

Vun de 439 neien Infizéierte lescht Woch waren der 366 net geimpft, also 83,4% vun hinnen. 16,6%, wat 73 Persounen entsprécht, ware komplett geimpft.

Déi 4. Woch um Stéck ginn d'Neiinfektiounen zu Lëtzebuerg erof an et gouf och kee Covid-Doudege gemellt. Tëscht dem 26. Juli an dem 1. August hu sech 439 Residentë mat Covid-19 ugestach, dat sinn der nach eng Kéier 22% manner wéi déi Woch virdrun. Do waren et 566 Persounen an do gouf et schonn eng Baisse vun 22%.

Déi lescht Woch goufe méi PCR-Tester gemaach, d'Zuel klëmmt do vun 43.736 op 46.244. Donieft hunn 8 Persounen e positive Schnelltest deklaréiert.

Eng Baisse konnt och bei den aktiven Infektioune festgestallt ginn. Dës si vun 1.239 (Stand 25. Juli) op 956 (Stand 1. August) erofgaangen. Mëttlerweil gëllen 72.212 Awunner als geheelt. D'Altersmoyenne vun de Leit, déi sech mam Coronavirus infizéiert hunn, ass stabel bliwwen vun 30,3 lescht Woch op elo 30,8 Joer.

An de Spideeler goufen et iwwerdeems ganz liicht méi Hospitalisatiounen. An de Soins normaux ass d'Zuel vu Patiente vu 17 op 19 an d'Luucht gaangen. Op der Intensivstatioun ass d'Situatioun stabel bliwwe mat 5 beluechte Better. Hei ass den Altersduerchschnëtt liicht geklomme vun 51 op 53 Joer.

De Reproduktiounstaux ass stabel bei 0,80 an de Positivitéitstaux geet erof vun 1,29% op elo 0,95%. E positiven Trend gëtt et bei den Inzidenzwäerter. D'7-Deeg-Inzidenz läit mëttlerweil bei 69 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner. Déi Woch virdru louch dës Inzidenz bei 89.

Donieft hunn och manner Leit missen an Isolement a Quarantän goen. 1.309 Persounen (-18%) waren an Isolement, 717 Mënschen a Quarantän (-36%). Déi meeschten Infektioune gi weiderhin an der Famill festgestallt mat 34,9%, 12,6% hu sech bei Auslandsreesen ugestach, 10,4% an der Fräizäit. Bei 34,2% konnt net retracéiert ginn, wou sech infizéiert gouf.

Am Zäitraum vum 26. Juli bis den 1. August goufen zu Lëtzebuerg 26.788 Impfdosissen administréiert. 3.886 Leit kruten hir éischt Piqûre, fir 22.811 war et iwwerdeems schonn déi 2. Impfung an 91 Persoune kruten eng 3. impfung. Stand 3. August goufen zu Lëtzebuerg 717.418 Dosissen administréiert. 355.891 Persoune gëllen als komplett geimpft.

Schreiwes