En Dënschdeg den 3. August géint 18.30 Auer koum et op der N19 zu engem Accident. An deem Kader sicht d'Police elo no Zeien.

E Chauffer ass mat engem bloe BMW 323 Ci Coupé mat hollännesche Placke géint d'Leitplanke geroden a widder eng Mauer gefuer. Déi 3 Persounen, déi am Auto souzen, hunn d'Plaz vum Accident nach verlooss, éier d'Police do war. An deem Zesummenhang sicht d'Police elo Leit, déi eppes vum Virfall matkruten oder Informatiounen iwwert d'Gefier hunn. Dës solle sech bei der Police Dikrech/Veianen per Telefon (+352) 244-801000 oder E-Mail (police.diekirchvianden[at]police.etat.lu) mellen.