De Policeminister verweist op déi lafend Enquête an de Secret de l'instruction.

D'CSV hat e Sonndeg, also direkt den Dag op deem Faite bekannt goufen, eng urgent parlamentaresch Fro un den Henri Kox gestallt wéinst den déidleche Schëss bei engem Policeasaz zu Ettelbréck.

D'Oppositiounspartei wollt ënnert anerem déi éischt Konklusioune vun der Enquête scho gewuer ginn an ob den Täter der Police bekannt gewiescht wier. Heirobber geet de grénge Minister, wéi gesot, zu dësem Ament wéinst der Enquête awer net an. Den Henri Kox erkläert a senger Äntwert generell de gesetzleche Kader (d'Gesetz vum 28. Juli 1973, dat de Waffegebrauch bei der Police reegelt an d'Policegesetz vum 18. Juli 2018), deen de Gebrauch vu Schosswaffen am Déngscht reegelt an datt d'Gesetzer vun der Basisformatioun un enseignéiert ginn. An der Basisformatioun wieren eng Multitüd vu praktesche Schéissübungen, Taktik, Maîtrise vu Gewalt an Deseskalatioun virgesinn.

D'Polizisten géifen donieft all Joer an deene Beräicher eng Formatioun continue maachen. Am RTL-Interview hat de President vun der Policegewerkschaft Pascal Riquier e Méindeg gesot, d'Basisformatioun an d'Weiderbildung vun engem hallwen Dag pro Joer pro Polizist géifen net duergoen.

Déi lescht Fro vun der CSV, ob de Minister op déi vill negativ Commentairen an de sozialen Netzwierker reagéiere wéilt, déi dem Policebeamte säi Verhale kritiséiert hunn an d'Reaktioun vum Polizist erkläre wéilt, bleift am Raum stoen. Och hei verweist den Henri Kox op d'Enquête.