Wéinst engem technesche Feeler ware privat Donnéeë vu Persounen, déi Petitiounen ënnerschriwwen hunn, wärend e puer Wochen um Chamber-Site siichtbar.

Wéi et vun der la Chambre des Députés heescht, waren déi perséinlech Daten awer zu kengem Zäitpunkt um neie Site vun der Chamber (www.petitiounen.lu) ze gesinn. Déi technesch Ekippen hunn den technesche Feeler op der Säit www.chd.lu verbessert.

Wéi et heescht, hätten d'Nimm an d'Wunnuerter vu méi wéi 24.000 Persoune vun op d'mannst Juni 2021 a bis Ufank August iertemlecherweis op chd.lu gestanen an dat méiglecherweis ouni hiren Accord. De Feeler gouf den 2. August behuewen. Eng detailléiert Analys gëtt den Ament nach gemaach.

Et muss een ëmmer explizitt säin Accord ginn, ob den Numm an d'Uertschaft publizéiert solle ginn oder net, wann een eng Petitioun ënnerstëtzt.