Dat geet aus der Äntwert vun der Innen- an der Ëmweltministesch op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen ervir.

Et hätte sech antëscht eng Rei Terrainen erausgeschielt, déi sech fir de Bau vun der gemeinsamer Kasär eegne géifen an déi géifen elo am Detail ënnersicht, dat vun engem Aarbechtsgrupp, an deem sech déi zwee Ministèren, de CGDIS an de Stroossebau elo zesummegedoen hätten. Den Ëmweltministère géif de Bau vun der Kasär blockéieren, hat d'Lëtzebuerger Wort geschriwwen an dat obwuel de Staat scho 5 Hektar Terrain um Fridhaff kaf hat.

Wat mat deem Terrain geschitt, géif réischt dann decidéiert, wann en neie Site definéiert ass, soen d'Taina Bofferding an d'Carole Dieschbourg. Den Ëmweltministère hätt am Virfeld vun der Transaktioun keng Bedenke geäussert, well en net am Virfeld consultéiert gi wier, heescht et weider.

PDF: Äntwert vun de Ministesche Bofferding an Dieschbourg op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen