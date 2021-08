Géint 01.30 Auer huet eng Policepatrull beispillsweis e Chauffeur um Boulevard Prince Henri kontrolléiert.

Dësen war virdrun an der Côte d'Eich duerch eng rout Luucht gefuer. Den Alkoholtest dee gemaach gouf war positiv. De Permis war fort an et gouf e provisorescht Fuerverbuet géint d'Persoun.

An der Nuecht huet d'Police dann och zu Diddeleng an der Route de Burange e Chauffeur kontrolléiert, deem säin Auto net richteg ugemellt war an och keng gëlteg Assurance hat. De Chauffeur selwer war däitlech alkoholiséiert wouropshin d'Police dësem de Permis ofgeholl huet. Op Uerder vum Parquet gouf och de Won vum Chauffeur confisquéiert.

Änlech ass et enger Automobilistin an der Rue du Grünewald um Sennengerbierg e Mëttwoch de Mëtteg gaangen. D'Fra hat däitlech ze vill gedronk, huet dohier och hire Permis ofginn a krut dofir am Plaz e Fuerverbuet. Kuerz virdru krut d'Police gemellt, dass d'Fra géif Schlaangelinne fueren an dono sech laanscht d'Strooss gestallt hätt.