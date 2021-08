E Mëttwoch gouf en Automobilist no engem Virfall an der Rue des Chariots zu Ettelbréck vun engem Onbekannten op enger elektrescher Trottinette ugegraff.

Geschitt ass dat Ganzt géint 16.25 Auer. De betraffene Mann gouf net verwonnt, ma de Brëll gouf duerch e Coup an d'Gesiicht beschiedegt. Och dem Mann seng Begleedung gouf vum Onbekannten op der E-Trottinette menacéiert, dee sech duerno ewechgemaach huet. Ermëttlunge goufe lancéiert an eng Plainte gemaach.

An der Nuecht op en Donneschdeg krut d'Police géint 1 Auer e Verdächtege gemellt, deen zu Bouneweg géif probéieren an e Buttek an der Rue du Cimetière anzebriechen, awer scho geflücht wier. No enger kuerzer Sichaktioun konnt déi verdächteg Persoun an der Route de Thionville ermëttelt ginn. Op Uerder vu Parquet huet de Mann sech missen ausweisen an et gouf protokolléiert.