Vum 2. September u mécht eng nei Maison médicale am Zentrum op 23, Val Fleuri op.

Dës ersetzt dann déi al Maison médicale an der Rue Michel Welter, déi net méi den Ufuerderunge vun der Zäit gerecht gëtt. Ëmmer méi Leit notzen nämlech de Service an dësen Haiser.

Ma och déi 2 aner Maisons Medicallen, also zu Esch an zu Ettelbréck, erfëllen net méi déi néideg Standarde. Dofir gëtt déi zu Esch deemnächst op de Belval an d'Avenue du Swing geplënnert. An och zu Ettelbréck gouf en neie Site bei der Zigarettefabrick fonnt, wou eng méi grouss Struktur gebaut gëtt.

Ëmmer méi Leit notzen de Service, deen an dëse Strukturen ugebuede gëtt. Dofir gëtt eng méi grouss Offer gebraucht. Ma och d'Pandemie huet d'Limitte vun de klenge Raimlechkeeten opgewisen. D'Fluxen u Covid an net Covid-Patiente konnten net geréiert ginn, d'Maison Medicallen hu mussen zoumaachen. Am néie Gebai an der Stad gouf elo eben dofir virgesuergt.

Just am Oste gëtt et nach keng Maison Médicale, wéi d'Gesondheetsministesch erkläert.



De Moment ass fir eng Maison Médicale am Osten no deem Model, wéi mer en hei hunn, mat enger Nuetsgard net méiglech. Do brauch een e gewëssene Pool u Leit, déi disponibel sinn, fir déi Garden ze maachen. Mä et lafen nach Iwwerleeungen, ënner anerem ronderëm de Gesondheetsdësch, wéi een aner Modeller nach ka fannen. Zum Beispill Gruppecabineten, déi méi laang op sinn.

D'Maisons médicales goufen Enn 2010 zu Lëtzebuerg agefouert. Patiente kréien hei eng medezinesch Fleeg, baussent de Schaffzäite vun hirem Generalist. Rendez-vouse kënnen hei owes vun 19 Auer u geholl ginn, weekends a Feierdeeg vu 7 Auer moies un, dat um 20 333 111. No Hallefnuecht iwwert den 112.