Fir verschidde Schoule gëtt et eng ganz speziell Rentrée. Nieft der Akerbauschoul plënnert och d'Schoul fir Erwuessener no 10 Joer.

Wéi en Donneschdeg matgedeelt gouf, plënnert d'Akerbauschoul fir September an dat neit Gebai op Gilsdref an och d'Schoul fir Erwuessener, déi fréier Ecole de la 2ième Chance, déi déi lescht 10 Joer zu Hollerech a Container ënnerbruecht war, wiesselt op de Geesseknäppchen. Dat allerdéngs och nëmme provisoresch fir déi nächst ronn 8 bis 10 Joer. An där Zäit gëtt een neit Gebai um Kierchbierg gebaut.

Eppes méi ewéi 500 Schüler a Schülerinnen a ronn 90 Enseignantë plënneren op Märel. D'Klassesäll sti mëttlerweil eidel, sou de Jos Bertemes, Schouldirekter vun der Enad. Dofir sinn d'Gäng voll getässelt mat Këschten, Schief an anerem didaktesche Material, wat drop waart, fir geplënnert ze ginn. Um Enn vum leschte Schouljoer gouf schonn ugefaange mat Raumen an Apaken.

Vun der Rentrée 2022 u kënnt och d'Europaschoul vun der Stad Lëtzebuerg an dëst Schoulgebai. Da stinn den éischten an zweete Stack der Schoul fir Erwuessener zur Verfügung.