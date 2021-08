Am Summer d'lescht Joer gouf zu Huewel de Bau vun enger Crèche gestoppt.

Baustopp fir Crèche zu Huewel / Reportage Tim Morizet

E Bauprojet, dee vill an der Press zitéiert gouf, wëll d'Proprietärin, d'Barbara Agostino an enger protegéierter Zon soll Beem ëmhae gelooss hunn, ouni duerfir eng Autorisatioun ze hunn. De 25 Juni 2020 koum et zum Baustopp. Den Tim Morizet an d'Raphaëlle Dickes hunn nogefrot, wou den Dossier, elo e Joer méi spéit, drun ass.

"Ech fannen, et soll een ophalen, d'Leit an d'Messer lafen ze loossen. Wann der esou vill Zäit op eng Autorisatioun waart an dir fänkt de Chantier un an innerhalb vu 24 Stonne sti 4 Männer do, fir e Pick anzesetzen, fir de Chantier ze stoppen... Ech hätt gehofft, se wieren do an anere Saachen och méi séier gewiescht.", esou d'Madamm Agostino. Et wär hir Schold, si hätt net op déi offiziell Autorisatioun gewaart, esou d'Entrepreneurin.

"Ech hu warscheinlech net déi Capacitéit, laang gedëlleg ze sinn. Et gouf eng Autorisatioun am Januar 2020 gefrot. Am Mee dat Joer war nach keng Äntwert do, et gouf awer eng positiv verbal Äntwert vum Ëmweltministère, dee gesot huet: dir hutt en „avis favorable"."

Am Januar d'nächst Joer ginn et Schlëssele fir d'Gebai. Eng Rechnung koum awer dobäi, d'Kompensatioun vum Biotop. En normale Prozess, erkläert de Marc Schmit vun der Naturverwaltung.

"Also Strof kann een dat net consideréieren. Et ass esou, datt vu Säite vum Naturschutzgesetz et noutwenneg ass, wann ee geschützte Biotopen zerstéiert, datt een déi muss kompenséieren. De Schued gëtt an Eko-Punkte gemooss. Do gëtt et eng Tabell, déi dat festleet an déi Punkten hunn e Wäert an Euro. Deen Ament gëtt ausgerechent, wat een do muss bezuelen."

An net seelene Fäll kann esou eng Kompensatioun an de sechsstellege Beräich goen. Am Fall zu Huewel waren et 24.000 Euro.

"Dat huet e puer Ursaachen. Et war eng relativ grouss Fläch a wéinst dem Aarteschutz koum e Supplement dobäi. Dofir ass et och esou en héije Montant."

E Montant, mat deem een zu Huewel net ganz zefridden ass. Hei wiere Planze mat aberechent ginn, déi vun der Gemeng scho Jore virdrun ewechgeholl goufen.

"Wat hätt ech solle maachen? Recours huelen? Dann hätt d'Prozedur nach méi laang gedauert an et hätt een nach méi spéit mam Bau vun der Crèche ugefaangen. Mir hunn och 2 Duplexen um Site, wou 2 Famillen aus der Gemeng sollen aplënneren. Dann hätt sech dat och weider an d'Längt gezunn."

Aktuell waart een op e Rendezvous am Ëmweltministère. D'Crèche steet, gréisstendeels, d'Gréngfläch hannenaus, wou fréier d'Beem stounge läit aktuell Broch. Et wéilt ee konkret wëssen, wat dohin dierft kommen, esou d'Barbara Agostino. No 2 Bréiwer ouni Äntwert huet ee sech elo beim Ombudsmann gemellt.

Den Ament leeft eng Enquête géint d'Madamm Agostino um Parquet wéinst dem Zerstéiere vun engem Biotop.