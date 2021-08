6 Automobilisten hu bei de Kontrollen e Freideg den Owend hire Führerschäin missen ofginn.

D’Police huet e Freideg den Owend an der Haaptstad gréisser Alkoholkontrollen op Uerder vum Procureur d’Etat gemaach: am Rollengergronn, um Boulevard Roosevelt an der Uewerstad an am Neiduerf. Bei 197 Alkoholtester waren der 14 positiv. 6 Chauffeuren hunn hire Führerschäin direkt missen ofginn.

Eng Fra krut e Samschdeg um 2 Auer dann nach hir Auer an der Stad geklaut. Wéi d’Police matgedeelt huet, wier d’Fra beim Centre Hamilius vun engem Onbekannten eng Zigarett gefrot ginn. De Mann hätt dunn d’Fra um Arem gepaakt, wouropshin d’Fra de Mann awer ewechgestouss huet. Kuerz drop huet si gemierkt, datt hir Auer fort war.