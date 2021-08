Ëmmer rëm gi bei eis am Land zoufälleg Iwwerreschter vum zweete Weltkrich fonnt. Dat ka Munitioun sinn, awer och Deeler vu Gefierer.

Net esou zoufälleg war d’Entdeckung, déi de Patrick Murphy am Éislek gemaach huet.

Ganzer 5 Joer laang huet de Patrick Murphy no engem ganz spezielle Fliger gesicht. Et geet ëm eng Boeing B-17G mam Numm "Bull Session". En amerikanesche Militärfliger, dee wärend dem Zweete Weltkrich vun der däitscher Arméi beschoss gouf an hei am Land erofgefall ass. Ugangs dës Joers huet de fréieren Archeolog éischt Stécker vun der "Bull Session" fonnt. Duerno goung et 2 Méint laang un d’Ausgruewungen. Iwwerrascht ass de Patrick Murphy iwwert de gudden Zoustand vun den Iwwerreschter. Dës wiere besonnesch interessant, fir d’Geschicht vun der Loftfaart ze verstoen:

"Dëse Fliger gouf 1935 entwéckelt an dann 1943 op de Maart bruecht. Dat si knapps 20 Joer nodeems Fligeren iwwerhaapt erfonnt goufen. D'Technologie an déi Iwwerreschter, déi hei ze gesi sinn, si wéi en oppent Buch fir Aviatioun- an Technik-Interesséierter", erkläert de Patrick Murphy.

Fir de Patrick Murphy geet et hei awer net eleng ëm d’Iwwerreschter vum Fliger, mä och ëm déi zwee US-Zaldote vun der Besatzung, déi ëmmer nach vermësst ginn.

“Ech wëll dozou bäidroen, dass d’Famill ofschléisse kann. Ech weess, dass mir se villäicht net fannen, awer mir ginn eist Bescht. An de leschte 76 Joer war déi grouss Erausfuerderung de Fliger iwwerhaapt ze fannen. Elo hu mir de Punkt, wou se beschoss gouf, an d’Plaz, wou se ofgestierzt ass. Iergendwou dotëscht hoffe mir genuch Beweiser ze fannen”, sou de Patrick Murphy.

Bis ewell goufe 5 Tonnen un Iwwerreschter vun der B-17G fonnt. D’Ausgruewunge goufen zesumme mat Kolleegen a Frënn duerchgefouert. Fir hinne Merci ze soen, huet de Patrick Murphy eng kleng privat Ausstellung vun engem Deel vun de Stécker gemaach.

Geschwë sinn da weider Ausgruewunge geplangt, fir déi feelend Stecker vum Fliger ze sichen a villäicht och déi vermëssten US-Zaldoten ze fannen.