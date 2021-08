L’agence de notation DBRS Morningstar a confirmé la note «AAA» du Grand-Duché du Luxembourg avec la perspective «stable». DBRS Morningstar rejoint ainsi les rangs d'autres agences telles que Standard & Poor's et Fitch, qui ont également attribué la meilleure notation au Grand-Duché dans leurs dernières évaluations. DBRS Morningstar justifie cette notation par la capacité substantielle du Luxembourg à faire face au choc provoqué par la pandémie de la COVID-19 et à soutenir la reprise sans affaiblissement significatif de ses finances publiques. Selon l’agence de notation, cette note reflète la solidité et la flexibilité budgétaire du pays, qui s'appuie sur des institutions solides, un environnement politique stable, une économie avancée et prospère, ainsi qu’une position extérieure forte. Les perspectives sont positives, puisque: DBRS Morningstar prévoit un rebond significatif de l'économie du pays en 2021. La contraction du PIB au Luxembourg en 2020 a été limitée à -1,3% contre -6,54% dans la zone euro. Grâce à la résilience de l'économie, à l'accélération de la campagne de vaccination et au recours important au télétravail, l’activité économique a réussi à atteindre le niveau d'avant la crise dès le quatrième trimestre de 2020. Les prévisions de la Commission européenne tablent sur une croissance de 4,8% en 2021 et de +3,3% en 2022. Un facteur essentiel ayant soutenu l'économie luxembourgeoise a été la marge de manœuvre budgétaire dégagée grâce à la politique budgétaire prudente des années antérieures, ce qui a permis au gouvernement de prendre des mesures d’un ordre de grandeur inédit pour soutenir l'économie et ses citoyens depuis le début de la pandémie, en mobilisant au total 11 milliards d'euros en 2020, soit 18,6% du PIB, souligne DBRS Morningstar. Quant aux risques, DBRS Morningstar ne s'attend pas à ce que la réforme du système mondial d’imposition des sociétés affaiblisse le modèle économique compétitif du Luxembourg. L’agence de notation reste convaincue que le Luxembourg continuera à faire preuve de prudence en matière budgétaire et que le pays saura faire les ajustements nécessaires pour absorber d’éventuels chocs sur les recettes fiscales. Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Cette nouvelle confirmation du 'AAA' – avec tendance stable – témoigne du bien-fondé de la politique budgétaire prudente du gouvernement ainsi que de l'efficacité des mesures prises pendant la crise. Malgré l’impact majeur de la COVID-19 sur les finances publiques, le taux d'endettement du Luxembourg demeure l'un des plus bas en Europe et je me réjouis que l’économie du pays continue à être attractive, tant pour les investisseurs que pour les salariés.»