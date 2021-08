Demandë fir Mediatioun beim Lëtzebuerger Institut fir Regulatioun (ILR) klamme konstant. Eleng dëst Joer koume schonn 80 Ufroen eran.

D'lescht Joer waren et am Ganzen 134 Demanden. Zënter 2011 bitt den ILR de Mediatiouns-Service un. An de leschte Jore konnt een hei observéieren, dass et ëmmer méi dacks zu Sträit tëscht Konsumenten a Fournisseure kënnt. Dat besonnesch am Beräich vun der Telekommunikatioun, der Energie a vun der Post.

An engem Communiqué deelt den ILR mat, dass een an de leschten 10 Joer 1.000 Mediatiounen zielt. D'Zuel vun den Demandë fir Mediatioun wier déi läscht Joren an d'Luucht gaangen an et rechent een domadder, dass d'Tendenz esou weidergeet. Am meeschte gouf et Sträit wéinst Probleemer an der fixer oder mobiller Kommunikatioun. D'Zuel vu Requêten klëmmt och am Beräich vun der Livraisoun vun der Post. Dat well Commanden net geliwwert goufen.

Den ILR stellt awer fest, dass d'Mediatioun et erlaabt, den Dialog tëscht Client a Fournisseur hierzestellen an et duerno meeschtens zu engem Accord kënnt.

PDF: Communiqué ILR

Méi Informatioune ginn et am Rapport.