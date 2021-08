Dat huet den Direkter vum CHL Romain Nati de Kolleege vum Radio 100,7 géintiwwer confirméiert.

De Stater Centre Hospitalier de Luxembourg stellt am Moment just nach Leit an, déi géint Covid-19 geimpft sinn.

De Romain Nati seet hien hätt "deontologesch keen anere Choix" ewéi d'Impfung vun neie Mataarbechter ze verlaangen. Hie kéint als Dokter nämlech keen astellen, dee riskéiert engem Patient ze schueden. Et wier eben och eng Gewëssensfro.

De Romain Nati ass sech awer duerchaus bewosst, dass seng nei Astellungspolitik viru Geriicht kéint a Fro gestallt ginn. An deem Fall misst ee kucken, wéi de Riichter dat appreciéiert, esou de CHL-Direkter am Gespréich mam Sozio.