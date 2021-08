Um Mëttwoch de Moie géint 10.30 Auer ass an der Rue du X Septembre e Kand vun engem Auto ugestouss a liicht blesséiert ginn.

D'Escher Ambulanz a Pompjeeë waren am Asaz.

Um 10 Auer schonn hat et zu Keel an der Rue de Dudelange gerabbelt. Hei ass e Camion an eng Mauer gerannt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vu Keel waren op der Plaz.