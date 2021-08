Géint 5.40 Auer en Donneschdeg de Moie gouf an der Rue de Merl an der Stad eng Persoun ugestouss a blesséiert.

D'Ambulanz vu Mamer, grad ewéi d'Stater Pompjeeë waren op der Plaz.

Kuerz virun 9 Auer gouf et en Accident an der Rue de Luxembourg zu Aassel. 2 Autoe waren hei net laanschtenee komm. D'Ambulanze vu Réimech an aus der Stad waren am Asaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Mutfert a Réimech.