Eng Automobilistin ass en Donneschdeg géint 15.50 Auer mat hirem Won an de Summerwee geroden a gouf doropshi queesch iwwert d'Strooss geschleidert.

Dobäi ass de Won mat engem Auto kollidéiert, deen entgéint komm ass. Den 1. Won huet sech iwwerschloen an ass an e weideren Auto gerannt, deen entgéint koum.

2 Persounen aus dem 1. Auto, an eng Persoun aus dem 2. Auto koumen an d'Spidol. Am 3. Won gouf kee verwonnt.