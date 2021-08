Zu Hollerech soll en neie Wunnquartier op den ale Site vun Heintz van Landewyck a Paul Wurth gebaut ginn.

2.200 Wunnenge si fir den 21 Hektar groussen Terrain virgesinn. Am Zentrum vum Quartier “Nei Hollerech” soll eng Gréngzon mat Butteker a Restaurante kommen. De fréiere Professer Raymond Schaack schreift reegelméisseg Lieserbréiwer, beschäftegt sech vill mam Projet an huet dësen an engem Artikel nawell staark kritiséiert.

De Lëtzebuerger Schrëftsteller wunnt schonns säi ganzt Liewen an der Stad – déi lescht 50 Joer zu Gaasperech. An där Zäit huet villes geännert, et gouf vill gebaut. “Nei Hollerech” wier alt erëm e Koup deier Wunnengen, déi net laang géife stoen, esou de Raymond Schaack, well d'Gebaier géife jo net méi gebaut gi fir ze halen. No 20 - 30 Joer kéinte se nees ofgerappt ginn.

Kritik un der Stadentwécklung / Rep. Danielle Goergen

Iwwerhaapt, alleguerten déi nei Bauteprojeten hätte keng Séil méi. Et géif just ëmmer weider gebaut, gebaut, gebaut ginn - "Kanéngerchersställ fir dran ze wunnen". Liewensqualitéit gëtt et net. Et géif kee Kär méi ginn, wou d’Leit richteg kéinten zesummekommen. D'Plëss, par contre, ass jo en ale Stadkär, wou d'Leit haut nach ëmmer gären higinn. Ma dat géing dacks an den neie Residenze feelen. Et wier ebe just e Koup Betonsklätz openee geprafft, esou de fréiere Professer.

Vue datt de Projet vu private Promoteure gesponsert géif ginn, kéint een och net mat abordabele Wunnenge rechnen. Also géif “Nei Hollerech” och net mam Logementsproblem hëllefen. "Alles normal, deier Präisser" erkläert hien, dat wier also keng Solutioun fir d'Problemer vun de Leit.

Et wier ganz einfach keng Stad méi fir d’Leit. Vill Trafic a Kaméidi, einfach keen Zesummeliewen. De Wuesstem misst gebremst, wann net esouguer ganz gestoppt ginn, mengt nach de Raymond Schaack, well soss wier d’Stad an 20 Joer net méi bewunnbar.