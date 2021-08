E Jugendlechen ass en Donneschdeg am Nomëtteg géint 16.30 Auer vun 3 jonke Männer an der rue Nic Biever zu Diddeleng iwwerfall ginn.

D'Affer krut Pefferspray an d'Gesiicht gesprutzt a gouf mat enger Matraque menacéiert. D'Affer selwer wollt fortlafen, gouf awer vu Jugendlechen zeréckgehalen. De jonke Mann konnt sech awer befreien an zu Fouss fortlafen. Säin E-Scooter huet hie missten zeréckloossen a gouf och dunn kuerz drop geklaut. Och d'Matraque gouf spéider net méi fonnt.

Géint 17.00 Auer konnt d'Police dunn awer déi 3 presuméiert Täter ermëttelen an konnten an der Rue Dominique Lang gestallt ginn. Déi jonk Männer hu sech hefteg gewiert an d'Beamte menacéiert, et gouf dohier Verstäerkung ugefrot. Déi 3 koumen doropshin op de Policebüro. 2 vun den 3 jonke Männer goufen op Uerder vum Parquet festgeholl a koumen direkt op Schraasseg. Den 3. presuméierten Täter war nach mannerjäreg a koum dohier op Dräibuer.

D'Affer vum Virfall koum liicht blesséiert an d'Spidol, konnt dëst awer no kuerzer Zäit nees verloossen.