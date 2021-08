Dat mellt den 112 e Sonndeg de Moien an engem Communiqué.

Geschitt ass de Virfall an der Rue Kuelscheier, 3 Mënsche goufe blesséiert, weider Informatioune feelen. Op der Plaz ware d'Asazekippen aus der Fiels, Iechternach a Konsdref.

Am Lokale mellt de CGDIS dann nach e Motocyclist, deen e Samschdeg den Owend géint 7 Auer um CR121 an der Géigend vum Mëllerdall gefall ass an dobäi blesséiert gouf.

Zwee Mol hunn d'Pompjeeë missen ausrécke wéinst Méidrescher, déi an engem Feld gebrannt hunn. Eng Kéier géint hallwer 7 bei Mënjecker an eng Kéier kuerz no hallwer 9 bei Dikrech. A béide Fäll gouf awer kee Mënsch blesséiert.

An op der A4 a Richtung Stad ass géint 9 Auer e Samschdeg den Owend eng Persoun mat hirem Gefier an d'Leitplanke gaangen a gouf dobäi blesséiert.