E Sonndeg den Owend géint 17.30 Auer gouf et e gréissert Feier an der Haaptstrooss zu Viichten.

Wéinst dem villen Damp hunn d'Pompjeeë Verstäerkung missen ufroen. Am Ganze ware 60 Pompjeeën am Asaz. Et gouf kee blesséiert

D'Gemeng këmmert sech ëm de Relogement vun de Leit. Dat deelt de CGDIS an engem Communiqué mat.