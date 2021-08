An engem Communiqué bedauert d’ULC, datt d’Banken hei am Land ëmmer méi Agencen zoumaachen an d’Politik näischt géing dogéint ënnerhuelen.

D’Tariffer fir Bankeservicer géingen ëmmer erëm an d’Luucht goen, iwwerdeems eeler Leit sech mat den digitale Servicer schwéier dinn, sou nach d’Kritik vum Konsumenteschutz. Links PDF: Pressecommuniqué vum Konsummenteschutz