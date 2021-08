D'EU-Ausseministeren hunn en Dënschdeg iwwert d'Situatioun am Afghanistan beroden. Mir hu mam Jean Asselborn iwwert d'Roll vun der EU geschwat.

D'Aufgab vun der Europäescher Unioun ass et, deene Leit elo ze hëllefen, déi 20 Joer laang fir si geschafft hunn a riskéieren, hiert Liewen ze verléieren. Dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister an engem Skype-Interview mat RTL. Et misst een hinnen eng Chance ginn, an engem europäesche Land ze liewen, sou de Jean Asselborn. Hien hofft, dass déi 27 Memberlänner matmaachen, fir d'Leit ze rapatriéieren. Et wier eng moralesch Verflichtung par rapport zu deene Persounen am Afghanistan, déi der EU an de leschte Jore gehollef hätten.

Wéi geet een als Europäer mam neien Taliban-Regime ëm? Hei wier et wichteg, dass d'Fraen net diskriminéiert ginn, huet de Lëtzebuerger Ausseminister betount. Et misst eng Regierung sinn, déi fir jiddereen do ass an déi déi fundamental Mënscherechter respektéiert. "Wann dat de Fall ass - ob se Taliban oder net Taliban heeschen - ass eng Kooperatioun méiglech. Wann dat net de Fall ass (...) gesinn ech net, wéi mir kënnen eng normal Relatioun mat deem Regime hunn", sou de Jean Asselborn nach.

