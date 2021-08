Falls een sou eppes doheem huet, soll een et op kee Fall upaken an direkt de Service de Déminage vun der Arméi (SEDAL) oder d'Police uruffen.

"D'Leit brénge reegelméisseg Munitioun a Sprengstoff aus dem Zweete Weltkrich an d'Recyclingszenteren, well si net wëssen, wéi een esou Saache richteg entsuergt. D'Explosiounen d'lescht Woch hu gewisen, wéi geféierlech dat ka sinn", sou d'Ëmweltverwaltung an engem Communiqué.

Am Fall, wou een explosiivt Material doheem huet, soll een et op kee Fall upaken an direkt den Service de Déminage vun der Arméi (SEDAL) op der Nummer 26 33 22-27 oder den 113 uruffen.

© SIVEC

© SIVEC

Schreiwes

Sporadiquement des gens amènent de la munition et des explosifs aux centres de recyclage parce qu’ils ne savent pas comment s’en débarrasser correctement. L’explosion de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale la semaine dernière a montré le risque que prennent ces personnes.



Lors des dernières années, les centres de recyclage nous ont informé que des grenades, de mines de char, ou encore de diverses autres formes de munition ou d’explosifs desquels les gens veulent se débarrasser et qui sont alors apportés aux centres de recyclage.

Quelques anecdotes:

Une personne avait apporté des anciennes capsules détonantes utilisées pour dérailler les trains. Les responsables du centre de recyclage ont immédiatement contacté le Service de déminage de l'armée luxembourgeoise (SEDAL) qui est intervenu et a détruit la charge par explosion contrôlée.

Un client avait apporté dans une aire de collecte pour déchets problématiques un sac rempli de substances chimiques. Il s’est avéré que le sac contenait une bouteille remplie de nitroglycérine. Les responsables du centre de recyclage ont immédiatement contacté le Service de déminage de l'armée luxembourgeoise (SEDAL) qui est intervenu et a détruit la charge par explosion contrôlée.

Toutes ces personnes ne comprenaient pas le risque d’explosion associé au transport d’un tel explosif.

Si vous découvrez de la munition, des grenades, ou d’autres explosifs, ne les touchez pas. Contactez le SEDAL au 26 33 22-27 ou 113 disponible 7j/7j qui interviendra dans les meilleurs délais afin d’enlever ou de détruire la munition découverte.

Le but est d’éviter de mettre en danger votre vie et celle des autres citoyens par une explosion accidentelle des engins.