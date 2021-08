Suite aux récents événements en Afghanistan, la Coopération luxembourgeoise maintient son engagement de longue date et reste aux côtés de la population afghane et tout particulièrement des femmes et des filles. Les interventions de la Coopération luxembourgeoise sont actuellement réévaluées par nos partenaires de mise en œuvre sur place, afin de déterminer leur faisabilité et leur viabilité à court et moyen terme dans ce nouveau contexte. Autant que possible, les appuis seront maintenus, tout en s’assurant qu’ils parviennent aux populations les plus démunies et que tout lien direct ou indirect avec les talibans est exclus. En 2021, le Luxembourg a financé des projets à hauteur de 2,35 millions d’euros en Afghanistan, notamment dans le domaine de l’aide humanitaire. Entre 2001 et 2020, la Coopération luxembourgeoise a dépensé un total de 48 millions d’euros en Afghanistan, par le biais d’agences onusiennes et d’ONG internationales.