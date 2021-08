Dobäi si weltwäit mat Sensibilisatiounscampagnen d'Iwwerliewen, d'Wuel-Befannen an d'Dignitéit vun alle Populatiounen a Krisegebidder viséiert.

2021 läit den Accent op der Problematik vum Klima-Wandel, an de Schwieregkeeten, deen dëse fir vill Leit mat sech bréngt.

D’Direktioun fir Entwécklungshëllef an humanitär Aktiounen, zitéiert an engem Schreiwes d’Hongersnout an Ethiopien, awer och déi oniwwersiichtlech politesch Situatioun am Myanmar, d’Kris an der zentral-afrikanescher Republik an an der Sahel-Zon, oder natierlech och elo d’Situatioun an Afghanistan.

Den zoustännegen Uno-Büro geet dervun aus, dass méi wéi 239 Millioune Leit a 56 Länner op eng urgent humanitär Hëllef ugewise sinn.

La Journée mondiale de l'aide humanitaire, instaurée en mémoire des victimes de l'attentat perpétré contre le siège des Nations unies à Baghdad en 2003, ayant causé la mort de 22 personnes, dont le représentant spécial des Nations unies en Iraq, Sergio Vieira de Mello, est l'occasion de mettre en évidence le travail exemplaire du personnel humanitaire, confronté à des défis énormes, liés tant bien au changement climatique qu'à des crises sécuritaires complexes. La Journée mondiale de l'aide humanitaire s'est transformée au cours des années en campagne mondiale de sensibilisation et d'appel à l'action en faveur de la survie, du bien-être et de la dignité des populations affectées par des crises.

En 2021, l'accent est mis sur la problématique du changement climatique, visant à attirer l'attention sur les conséquences immédiates pour les populations les plus vulnérables.

La durabilité environnementale est une des priorités de la stratégie générale de la Coopération luxembourgeoise (En route pour 2030) qui a en outre récemment publié une stratégie transversale y dédiée.

La réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables occupent un rôle central dans la stratégie de l'Action humanitaire luxembourgeoise.

Les derniers douze mois sont particulièrement marqués par l'aggravation de la crise alimentaire en Éthiopie, accentuée par le conflit dans la Région du Tigré, la dégradation de la situation politique au Myanmar, les crises complexes en République centrafricaine ou dans la région du Sahel, l'éruption du volcan Nyiragongo en RDC et très récemment le tremblement de terre en Haïti, ainsi que la détérioration soudaine et rapide de la situation sécuritaire en Afghanistan.

Les ONG et agences internationales partenaires de l'Action humanitaire luxembourgeoise portent une attention particulière à la durabilité environnementale et à la prévention des risques des catastrophes, notamment à travers des projets de renforcement de la résilience des communautés déplacées au Niger, ou un projet de prévention pour améliorer la résilience aux catastrophes faisant un grand nombre de victimes dans les établissements de santé au Myanmar.

La crise du climat alimente davantage l'évolution alarmante des besoins humanitaires des personnes les plus vulnérables au niveau mondial. Selon l'aperçu humanitaire mondial (Global Humanitarian Overview) de UNOCHA pour l'année 2021, plus de 239 millions de personnes dans 56 pays se trouvent dans le besoin urgent d'assistance humanitaire.

Dans la course contre la crise du climat nous ne pouvons laisser personne de côté

