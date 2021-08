An engem Facebook-Post deelt d'Gemeng Clierf mat, dass an der Nuecht op de 15. August e puer Richtungs- an Uertschaftsschëlder verschwonne sinn.

D'Schëlder goufen zu Clierf, Lenzweiler, Mecher an Eeselbuer ofgeschrauft a matgeholl. An deem Kader sicht d'Police elo no Zeien. Wien eppes gesinn huet, soll sech bei der Police Clierf/Ourdall melle via Telefon (24483-1000) oder Mail (police.ourdall@police.etat.lu).