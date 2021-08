Den nationale Gesondheetslabo huet an der Woch tëscht dem 1. an 8. August 221 Corona-Prouwen analyséiert, vun am Ganze 404 Neiinfektiounen.

D'Delta-Variant ass weiderhin dominant zu Lëtzebuerg, dat mat elo schonn 94,4%. D'Gamma-Variant kënnt just nach op 4,4%. De Communiqué

In Woche 31/2021 untersuchte das LNS 221 Proben (von insgesamt 404 Fällen im Großherzogtum Luxemburg), darunter 180 nicht gezielte Proben. Dies übersteigt die Mindestabdeckung (10 %), erreicht aber nicht den vom ECDC empfohlenen Mindestprobenumfang (242). Die Überwachung ergab, dass die Delta-Variante in Luxemburg nach wie vor vorherrschend ist (94,4 %), während die Gamma-Variante (4,4 %) und andere Varianten (1,1 %) nur in geringem Maße vertreten sind. Der aktualisierte ReViLux-Bericht (Überwachung von akuten Atemwegsinfektionen) wurde soeben auf der Webseite vom LNS veröffentlicht: https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/