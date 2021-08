Hien huet RTL géintiwwer confirméiert, datt hien aus gesondheetleche Grënn eng entspriechend Demande beim Grand-Duc gemaach huet.

Wien nächste Buergermeeschter an der Gemeng gëtt, ass nach net decidéiert. Den Noumer Schäffe Franco Campana sot ons géigeniwwer, hie wier bereet, d'Aufgab z'iwwerhuelen. Hien hat bei de leschte Gemengewalen 2017 eng Stëmm manner wéi de John Mühlen.

En attendant schafft de Schäfferot normal weider. Iert eng Sitzung vum Gemengerot aberuff gëtt, gëtt op eng Äntwert vum Inneministère gewaart. An enger vun den nächste Sëtzunge gëtt dann och decidéiert, wien neien Schäffe gëtt a wien an de Gemengerot noréckelt.

Noumer gehéiert zu de klenge Gemengen am Land. Eng 1.400 Awunner deele sech an de véier Uertschafte Kruuchten, Schrondweiler, Glabech an Noumer. De John Mühlen war 2017 Buergermeeschter ginn, virun him war dat de Marc Eicher.