Wéi d'Police mellt, krut e Mann en Donneschdegowend tëscht 17-17.30 Auer an der Rue de la Déportation säin Handy geklaut.

No engem Sträit tëschent engem Mann an zwee Onbekannte koum et zu enger Ausernanersetzung, wouropshin déi dem Affer säi Brëll a seng Kap vum Kapp gerappt hunn. Deenen zwee ass et och gelongen, dem Mann säin Handy aus der Hand ze räissen.

Ier sech déi zwee Onbekannten a Richtung Zéisseng aus dem Stëbs gemaach hunn, ass et dem Affer gelongen, säi Brëll zeréckzekréien.

D'Police konnt déi zwee Täter net lokaliséieren. Eng Plainte gouf gemaach.