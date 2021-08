Suite aux intempéries et inondations survenues les 14 et 15 juillet 2021, les exploitants agricoles, viticulteurs et maraichers ayant subi un préjudice ont pu introduire une demande d’aide via un formulaire en ligne sur la plateforme MyGuichet jusqu’à aujourd’hui, le 20 août 2021. À ce jour, le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a reçu 153 demandes d’aides financières d’exploitations impactées dont: 17 concernant des endommagements de bâtiments

44 concernant des dommages matériels tels que les équipements et machines agricoles

629 concernant des pertes de fourrages

134 concernant des cultures endommagées:

prairies et pâturages (723 ha)



céréales (16 ha)



maïs (77 ha)



légumes (2,5 ha)



vignes (2 ha) Le montant global des dégâts au jour d’aujourd’hui est estimé à 1.650.000 euros. Les experts de l’Administration des services techniques de l‘agriculture et de l’Institut viti-vinicole étant toujours en train de constater les dégâts afin de définir les coûts éligibles, le ministre Romain Schneider précisera l’ampleur des dégâts ainsi que les modalités d’indemnisation lors de la conférence de presse «Erntegespräche 2021: bilan des récoltes» le 13 septembre prochain. Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural veillera, par ailleurs, à améliorer, le cas échéant, les aides relatives aux calamités naturelles dans la nouvelle loi agraire qui sera en vigueur dès 2023.