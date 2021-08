D'Sécurité alimentaire mécht an deem Kontext en Appell un d'Leit, déi betraffe Produiten net méi ze consomméieren.

D'Consommateure gi gebieden, op der Lëscht, déi reegelméisseg aktualiséiert gëtt, nozekucken, ob se ee vun de concernéierte Produite kaaft hunn.

Offiziellt Schreiwes

Publication des rappels de produits contenant le produit phytopharmaceutique non autorisé oxyde d’éthylène

Suite à de nombreux rappels depuis septembre 2020 de produits fabriqués avec des graines de sésame contaminées par de l’oxyde d’éthylène, une substance non autorisée dans l’Union européenne, d'autres denrées alimentaires potentiellement concernées ont été analysées.

Ainsi, l'oxyde d'éthylène a également été détecté dans des épices et des additifs alimentaires utilisés dans la fabrication de différents produits, comme p. ex. des glaces, sorbets, plats préparés, compléments alimentaires, boissons etc.

Vu la quantité de produits, les autorités de sécurité alimentaire du Luxembourg publient une liste actualisée des produits concernés à chaque fois qu’elles ont connaissance de nouveaux produits contaminés. Cette liste peut être consultée sous le lien suivant.

https://securite-alimentaire.public.lu/fr/actualites/alertes/Incidents/denrees-alimentaires-contenant-le-produit-phytopharmaceutique-non-autorise-oxyde-d-ethylene.html

Par ailleurs, la liste est également publiée dans la newsletter des autorités luxembourgeoises chaque fois qu'elle est mise à jour.

L’inscription à la newsletter se fait via le site internet de la sécurité alimentaire :

https://securite-alimentaire.public.lu/fr/support/alerte.html

Les consommateurs peuvent consulter cette liste pour vérifier s'ils détiennent chez eux un produit concerné par un rappel.

L'oxyde d'éthylène est une substance cancérogène génotoxique (IARC I) et pourrait poser un problème lors d’une consommation régulière.

Par conséquent, les autorités de sécurité alimentaire du Luxembourg recommandent de ne plus consommer les produits contaminés.

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

