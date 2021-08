Kuerz virun 20.30 Auer e Freideg den Owend war den Accident op der Maartplaz zu Péiteng geschitt.

Bei engem Accident tëschent engem Auto an engem Motorrad gouf e Freideg den Owend kuerz virun 20.30 Auer zu Péiteng op der Maartplaz eng Persoun schwéier blesséiert, dat mellt de CGDIS e Samschdeg de Moien. Weider Detailer ginn et bis ewell net.

Bei engem weideren Accident zu Péiteng gouf an der Nuecht op e Samschdeg kuerz virun 1 Auer e Vëlosfuerer blesséiert. Hei koum et zu enger Kollisioun mat engem Auto.

Dann hat et e Freideg den Owend nach op e puer Plazen am Land gebrannt. Zu Helsem stoung een Dreckseemer a Flamen. Zu Diddeleng huet eng Gasfläsch gebrannt. An da gouf et nach een Tëschefall an engem Appartement an enger Residence. Déi dräi Kéiere gouf keng Persoun blesséiert.