Am RTL-Interview huet den Ausseminister sech e Samschdeg de Moien zu der aktueller Situatioun vun de Lëtzebuerger Residenten am Afghanistan geäussert.

Dem Jean Asselborn no ass d'Situatioun déi, datt 9 Persoune mat direktem Bezuch zu Lëtzebuerg aktuell am Afghanistan festsëtzen.

De Jean Asselborn am RTL-Interview

Am RTL-Interview huet de Lëtzebuerger Ausseminister gesot, datt een alles géing maachen, fir hinnen esou séier wéi méiglech ze hëllefen. Absolutt Prioritéit hätt dobäi eng Famill mat 3 Kanner. Fir si erauszekréien, wär aktuell awer alles anescht wéi einfach. D'Situatioun wär weiderhin dramatesch an et sinn och weider ganz chaotesch Zoustänn ronderëm de Fluchhafen zu Kabul, sou den Ausseminister weider.

Ufank der Woch hätt een an engem franséische Fliger Plaze fir déi concernéiert Persounen zougesot kritt, ma d'Leit hätten et net gepackt, fir an de Fluchhafen eranzekommen, sou de Jean Asselborn. Och déi hollännesch, déi spuenesch an déi däitsch Autoritéiten hu sech bereet erkläert, fir d'Leit an engem vun hire Fligere matzehuelen.

Wéi de Jean Asselborn betount huet, sinn am Ausseministère eng Rei Leit permanent a Kontakt mat aneren Ambassaden, fir no Léisungen ze sichen. Ma och aner Länner hu Problemer, fir hir Leit op de Fluchhafen ze kréien.

Dausende Leit si weiderhi ronderëm de Fluchhafen zu Kabul an der Hoffnung, et an ee vun de Fligeren ze packen. Nieft den US-Amerikaner sollen elo och d'Britten an d'Tierke fir d'Sécherheet op der Plaz suergen.

