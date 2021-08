Lëtzebuerg schéckt Hëllef fir d'Affer vum Äerdbiewen op Haiti.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le Luxembourg envoi de l'aide supplémentaire à Haïti avec le déploiement de 3 modules emergency.lu (23.08.2021)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire / ministère de l'Intérieur / Corps grand-ducal d'incendie et de secours Pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre ayant récemment frappé Haïti, le Luxembourg a décidé d'apporter de l'aide supplémentaire aux efforts humanitaires en cours sur place. Ceci suite à une requête du Centre de coordination de la réaction (ERCC) dans le cadre du mécanisme européen de protection civile.

Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur et Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire ont dès lors dépêché sur les lieux une équipe de 2 pompiers experts du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et 3 systèmes de communication par satellite «emergency.lu».

L'équipe partie le 23 août depuis Paris sera chargée de rétablir les services de télécommunication dans la région, afin de faciliter le travail des organisations humanitaires déjà sur place. La durée initiale de cette mission est fixée à une quinzaine de jours.

En date du 18 août, un pompier volontaire, membre du même groupe d'intervention chargé de missions humanitaires du CGDIS avait déjà été déployé pour faire partie d'une des équipes d'experts des Nations unies en charge de l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe et d'urgence.

Le groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et de missions humanitaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (Humanitarian Intervention Team – HIT) intervient en dehors du territoire du Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves sur ordre du gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale.

emergency.lu est une plateforme mobile de télécommunications par satellite dont l'objectif premier est de rétablir les moyens de communication (internet, voice) après une catastrophe, de soutenir les efforts de coordination des organisations humanitaires sur le terrain et de contribuer ainsi à sauver des vies humaines dans des situations d'urgence humanitaire. Il s'agit d'un partenariat public-privé constitué entre le gouvernement luxembourgeois et trois sociétés luxembourgeoises (SES Telecom Services, Hitec Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance SA). Le Luxembourg fournit des services emergency.lu en tant que bien public mondial gratuit à la communauté humanitaire. Les mêmes services sont offerts à la population et gouvernements des pays affectés.

Le mécanisme européen de protection civile a été créé 2001, avec l'objectif de renforcer la coopération en matière de protection civile entre les États membres de l'UE et des 6 autres pays participant au mécanisme, en vue d'améliorer la prévention, préparation et réaction aux catastrophes. Lorsqu'un pays, en Europe ou ailleurs, est dépassé dans ses capacités de réponse par l'ampleur d'une catastrophe, il peut demander assistance via le mécanisme. La Commission européenne joue un rôle essentiel dans la coordination de la réponse aux catastrophes à travers le monde, et elle contribue à au moins 75% des frais de transport et/ou coûts opérationnels des missions de déploiement.