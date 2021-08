Dans le cadre de la participation luxembourgeoise – conjointement avec la Belgique – aux opérations d’évacuation de ressortissants et de résidents européens à la suite de la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, le gouvernement luxembourgeois annonce qu’un des ayants-droit luxembourgeois a réussi à entrer dans l’enceinte de l’aéroport de Kaboul. La personne en question sera évacuée dans les meilleurs délais vers l’Union européenne. L’armée luxembourgeoise et le ministère des Affaires étrangères et européennes dépêchent deux représentants à l’aéroport de Kaboul Par ailleurs, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes, et Franz Fayot, ministre de la Coopération, ont décidé conjointement de renforcer l’engagement luxembourgeois et de mettre en œuvre tous les moyens envisageables pour contribuer à l’effort d’évacuation des huit citoyens et résidents luxembourgeois. Il a ainsi été décidé de dépêcher un membre de l’armée luxembourgeoise ainsi qu’un membre du ministère des Affaires étrangères et européennes à l’aéroport de Kaboul afin de renforcer la participation luxembourgeoise dans la coordination sur place des efforts déployés pour l’évacuation des ressortissants et résidents européens encore en Afghanistan. Devant le risque d’un retrait complet des troupes internationales de l’aéroport de Kaboul d’ici quelques jours, les trois ministres espèrent maximiser ainsi les chances de réussite d’une évacuation des citoyens et résidents luxembourgeois en Afghanistan. Avion militaire A400M luxembourgeois en route pour Melsbroek (Belgique) avec à son bord 93 ressortissants et résidents européens évacués d’Afghanistan La Direction de la Défense informe par la même occasion que l’avion militaire A400M luxembourgeois, engagé depuis quelques jours dans le cadre des opérations d’évacuation susmentionnées aux côtés d’autres avions de l’unité binationale belgo-luxembourgeoise, a quitté l’aéroport international d’Islamabad (Pakistan) en fin de matinée et est actuellement en route pour l’aéroport militaire de Melsbroek (Belgique) avec à son bord 93 ressortissants et résidents européens évacués d’Afghanistan.