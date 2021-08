Dëst hat den delegéierte Minister fir Digitalisatioun Marc Hansen jo schonn am Juli annoncéiert.

Studente kënne vun elo un hir staatlech finanziell Ënnerstëtzung iwwert d’App vu MyGuichet ufroen.

Eng elektronesch Ënnerschrëft ass net méi néideg. Annexe kënnen einfach fotograféiert an dann drugehaange ginn.

Fir dëst unzefroen, geet et duer, ee perséinleche Kont bei MyGuichet ze hunn a sech eng Kéier mat sengen perséinlechen Donnéeën unzemellen. Wann Ee bis eng Kéier ugemellt ass, geet de Face-ID oder Pin duer, fir nees an d‘App eranzekommen.

De Communiqué

Demandez votre aide financière pour études supérieures via l'app MyGuichet.lu! (24.08.2021)

Communiqué par: ministère de la Digitalisation / Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE)

Lors du lancement officiel de l'application mobile MyGuichet.lu en juillet, Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, avait annoncé que l'application serait étoffée au fil du temps afin d'offrir un accès mobile aux services publics de l'État. Le premier nouveau développement dans ce contexte est désormais disponible sur l'application. Il concerne les demandes d'aide financière pour études supérieures.

Comme chaque année, les demandes d'aide financière pour études supérieures peuvent être introduites sur MyGuichet.lu depuis le début du mois d'août. En 2021, cette démarche a été simplifiée – le demandeur n'a notamment plus besoin de signer sa demande électroniquement – et elle peut également se faire via l'app MyGuichet.lu. Ceci offre davantage de flexibilité aux étudiants plus portés vers des solutions mobiles.

Faire le choix d'utiliser l'app mobile présente un autre avantage majeur: l'ajout de pièces jointes à une démarche administrative est dorénavant simple comme bonjour. En effet, en photographiant les documents nécessaires grâce à l'appareil photo de son smartphone ou de sa tablette, l'étudiant les ajoute instantanément à sa demande, sans devoir passer par un scanner externe et d'autres étapes intermédiaires fastidieuses. Cette fonctionnalité est également disponible si l'étudiant choisit tout de même de remplir sa démarche sur un ordinateur ou un portable classique.

L'éventail des démarches administratives possibles sur l'app MyGuichet.lu continuera de s'étoffer au fil des semaines et mois à venir.