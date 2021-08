De Mann hat e Schal viru säi Gesiicht gezunn an d'Fra verbal attackéiert, fir esou Suen ze kréien.

Dorops gouf d'Police informéiert an de Mann konnt kuerz dono an engem Bistro ugetraff ginn. De Mann war net kooperativ an huet vun der Police missten immobiliséiert ginn a gouf mat op de Policebüro geholl.

De Parquet gouf informéiert an et gouf Protokoll géint de Mann erstallt. Wéinst sengem staark alkoholiséierten Zoustand huet hien d'Nuecht dann och am Passagearrest verbruecht.