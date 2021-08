Am Kollektivcongé tëscht dem 30. Juli an dem 22. August huet d'ITM eng 185 Kontrolle gemaach, dat bei 115 Entreprisen op 155 verschiddene Chantieren.

D'Gewerbeinspektioun huet ënner anerem fir 6 Betriber een Arrêt de Travail gesprach, well se geschafft hunn, obwuel se keng Derogatioun dofir haten.

Zwee Mol hunn d'Betriber och missen ophale mat schaffen, well se sech net un d'Sécherheets- a Gesondheetsreglementatioune gehalen hunn. An aacht Mol goufe Chantieren dofir och komplett zougemaach.

Donieft kruten och zwee Betriber eng Amende, well se Aarbechter aus Drëttlänner illegal agestallt haten. Eng Kéier an Héicht vu 7.500 Euro fir 3 Aarbechter an eng Kéier 2.500 Euro fir een.

Iwwrege goufen et dëst Joer manner Kontrollen an deemno och manner Infraktioune wéi zejoert. 2020 louch ee bei 129 Infraktioune fir 283 Kontrollen.

Schreiwes

Bilan des contrôles de l'ITM durant le congé collectif (25.08.2021) Communiqué par: Inspection du travail et des mines (ITM)

Dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels et de la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, les inspecteurs du travail des services de l'ITM «Contrôles, Chantiers et Autorisations» (CCA) et «Détachement» (DET) ont effectué des contrôles 185 concernant 115 entreprises sur 155 chantiers durant le congé collectif qui s'étendait du 30 juillet 2021 au 22 août 2021 inclus pour le secteur de la construction et du 2 août 2021 au 22 août 2021 inclus pour les métiers des installateurs sanitaires, de chauffage, de climatisation.

Lors de ces contrôles,