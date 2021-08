Net betraff vun engem Verbuet ze schwammen oder an d'Waasser ze goen, sinn d'Stauséi-Regioun an och de Séi zu Wäiswampech.

Well et aktuell eng ze héich Konzentratioun vu Bloalgen an de Baggerweieren zu Rëmersche gëtt, ass et mat Effet immédiat verbueden, fir do schwammen ze goen.

D'Waasserwirtschaftsamt huet Echantillone vum Waasser geholl a festgestallt, datt d'Presenz vu Bloalgen esou héich ass, datt kéinte Mënsch an Déier zu Schued kommen, wann dëst Waasser gedronk gëtt.

© RTL Archiv

Duerfir ass och ofgeroden, datt Déiere Waasser aus de Baggerweieren drénken; och solle keng Fësch giess ginn, déi zu Rëmerschen an de Weiere gefëscht gi sinn.

All aner offiziell ausgewise Plagen a Plaze beim Waasser an dem Stauséi bleiwen iwwerdeem accessibel an si net vun der Plo duerch Bloalge betraff.

Net betraff vun engem Verbuet ze schwammen oder an d'Waasser ze goen, sinn deemno d'Stauséi-Regioun an och de Séi zu Wäiswampech.

D'aktuell Situatioun vun de Plazen, wou Ee kann an d'Waasser goen, ass zu all Zäit um Site www.waasser.lu ze consultéieren.

Hei dat offiziellt Schreiwes